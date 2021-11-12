В ВОЗ спрогнозировали миллион детских смертей от голода в Афганистане

К концу 2021 года как минимум один миллион детей может умереть от голода в Афганистане. Такой прогноз озвучила на брифинге представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Недоедание продолжает расти в Афганистане как большой вызов для здравоохранения. По оценкам, 3,2 миллиона детей в возрасте до пяти лет могут пострадать от сильного недоедания к концу года", - заявила представитель ВОЗ. По ее словам, уже сейчас организация отправила средства для лечения недоедания у детей в 47 медучреждений в 23 афганских провинциях.

"Но это капля в море. Мы ведем тяжелую битву с голодом, который охватывает страну", - констатировала Харрис. Она добавила, что "мир не должен и не может позволить себе отвернуться от Афганистана".