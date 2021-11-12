https://news.day.az/world/1402929.html В Киеве от моста Патона отваливаются куски бетона - ВИДЕО
В Киеве от моста Патона отваливаются куски бетона - ВИДЕО
В Киеве произошло отваливание частей конструкций моста Патона во время оживленного автомобильного движения. Видео происшествия опубликовали в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"С моста Патона в Киеве обваливаются куски конструкций, при этом машины продолжают движение", - говорится в одном из сообщений.
Инцидент был снят камерами наблюдения. На записи видно, как несколько довольно крупных бетонных кусков отваливаются от моста и падают в воду реки Днепр.
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