В Киеве от моста Патона отваливаются куски бетона

В Киеве произошло отваливание частей конструкций моста Патона во время оживленного автомобильного движения. Видео происшествия опубликовали в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"С моста Патона в Киеве обваливаются куски конструкций, при этом машины продолжают движение", - говорится в одном из сообщений.

Инцидент был снят камерами наблюдения. На записи видно, как несколько довольно крупных бетонных кусков отваливаются от моста и падают в воду реки Днепр.