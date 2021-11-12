Россия усилила слежку за кораблями США в Черном море

В Минобороны России заявили, что к слежению за действиями американских кораблей в Черном море подключился корабль "Павел Державин", сообщает "Интерфакс", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Патрульный корабль присоединился к уже следящими за кораблями США флагману Черноморского флота ракетному крейсеру "Москва" и фрегату "Адмирал Эссен, оснащенному крылатыми ракетами "Калибр".

"Черноморский флот может следить за кораблями НАТО несколькими способами. В море - непосредственное слежение кораблями, с берега - с помощью радиоэлектронной разведки, радиолокационными станциями береговых ракетных комплексов, а с воздуха - авиацией" - сказал ранее "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ РФ, адмирал в отставке Виктор Кравченко.

По словам Владимира Комоедова, адмирала в отставке и бывшего командующего Черноморским флотом России, корабли стран НАТО стали гораздо чаще заходить в Черное море, такого не было даже в советское время.

30 октября в Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности, а 4 ноября - корабль Mount Whitney, флагман 6-го оперативного флота США. Согласно конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.