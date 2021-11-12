Венгрия завершает переход на суперскоростной интернет

В Венгрии завершается переход на суперскоростной интернет (Superfast Internet Program) в оставшихся пяти областях страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, к концу этого месяца программа будет завершена и можно будет салютовать о полной модернизации венгерского интернета.

На начавшейся сегодня заключительной пресс-конференции, посвященной инвестициям в размере почти 2 млн евро в эту сферу, государственный секретарь Министерства финансов Венгрии Андраш Таллаи отметил, что люди, живущие в небольших поселениях, имеют такое же право на быстрый интернет, качественные дороги и образование или легкодоступные общественные услуги, как и люди, живущие в больших городах. И уже в этом году никакой разницы между жизнью в деревне и столице по части качества интернета не будет.