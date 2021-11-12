В ООН назвали формирование в Судане нового Суверенного совета "шагом назад"

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) расценило как "шаг назад в достижении политического соглашения" состоявшееся в Судане в четверг назначение нового переходного Суверенного совета. Там считают, что страна нуждается в "инклюзивном диалоге" для "быстрого возвращения к гражданскому правлению", заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Назначение Суверенного совета является шагом назад в усилиях по достижению политического соглашения, - отметила она. - Как подчеркивала верховный комиссар ООН по правам человека [Мишель Бачелет], значимый, инклюзивный и представительный диалог срочно нужен, чтобы обеспечить быстрое возвращение к гражданскому правлению в Судане".

Троссел призвала власти страны выполнить решение суда Хартума о восстановлении интернет-услуг. Кроме того, в УВКПЧ призывают военное руководство Судана обеспечить "полное уважение прав суданского народа на свободу выражения мнения и мирные собрания" во время акций протеста, намеченных на субботу. По словам официального представителя, "службы безопасности должны получить ясные инструкции о том, что им не следует разгонять мирные собрания".

Генерал армии Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, являющийся фактическим главой государства, принес в четверг присягу в качестве председателя нового переходного Суверенного совета африканской страны. Своим заместителем аль-Бурхан вновь назначил командующего силами быстрого реагирования (спецназа), которые подчиняются Национальной службе безопасности и разведки при Вооруженных силах (ВС) Судана, Мухаммеда Хамдана Дакло (Хамидти). Большинство других членов совета, в первую очередь от ВС, также были раньше представлены в нем. Суверенный совет должен состоять из 14 человек: восемь представителей армии и шесть гражданских лиц.