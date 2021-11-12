В Майами горожанам начнут раздавать биткоины

Жители американского города Майами в штате Флорида начнут получать гарантированный доход в криптовалюте. Доходность обеспечивается за счет размещения собственной криптовалюты города MiamiCoin, сообщает Coindesk.com, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мы собираемся стать первым городом в Америке, который будет давать доход от биткоинов в качестве дивидендов непосредственно своим жителям", - сказал мэр Майями Фрэнсис Суарес, который выступил инициатором предложения.

Суарес добавил, что муниципалитет уже работает над созданием криптокошельков для местных жителей. По словам мэра, город будет производить платежи через цифровой кошелек и будет работать с различными биржами криптовалюты, чтобы позволить своим жителям приобретать кошелек, регистрироваться и проходить проверку.

MiamiCoin была введена в начале года и уже принесла Майами более 21 млн долларов за последние три месяца.