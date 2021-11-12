В Турции испытали противолодочный ракетный комплекс
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В Турции успешно испытали отечественный противолодочный ракетный комплекс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Пуск ракеты произведен с патрульных противолодочных кораблей ВМС Турции "Килимли" и "Карадениз Эрегли".

Ведомство также опубликовало снимки с кадрами тестирования нового ракетного комплекса.