Число мигрантов, находящихся в США под наблюдением, возросло при Байдене

Число мигрантов, находящихся в США под наблюдением, "астрономически возросло" при администрации Джо Байдена, увеличившись с начала года с 86 тыс. более чем до 132 тыс. Об этом сообщила в пятницу газета The Hill, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Программа надзора за приезжими (Intensive Supervision Appearance Program, ISAP) была запущена в США в 2004 году в качестве альтернативы традиционным центрам временного содержания, где прибывающие в страну мигранты находятся в ожидании завершения их проверки и вынесения властями решения относительно их пребывания на американской территории. Программа позволяет не ограничивать свободу этих людей, но при этом постоянно держать их под наблюдением с помощью различных технических и административных средств, находящихся в арсенале Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), - от ношения электронных браслетов до регулярных визитов сотрудников ICE по месту проживания мигрантов.

Эта программа, пишет издание, очень понравилась администрации Байдена, так как позволяла продемонстрировать большую открытость и демократичность ее иммиграционной политики в сравнении с методам, применявшимися в отношении мигрантов прежней, республиканской администрацией Дональда Трампа, за что та регулярно подвергалась жесткой критике со стороны демократов.

На практике же, отмечает газета, оказалось, что при ратующем за права и свободы Байдене под постоянным надзором властей оказалось гораздо больше людей, чем при якобы ограничивавших эти свободы Трампе. К тому же, как стали указывать нынешней администрации проявляющие все большее недовольство правозащитники, ISAP фактически не предусматривает никаких временных ограничений, а это означает, что мигранты неопределенно долго могут находиться под надзором, что негативно сказывается на психологическом состоянии последних и не формирует у них представление о США как о свободной стране.

"Слишком много людей в этой администрации, равно как и в предшествующей, рассматривали эти программы электронного наблюдения (в настоящее время реализуется уже четвертая версия ISAP - прим. ТАСС) как относительно безвредные альтернативы содержанию мигрантов в центрах, - заявил The Hill директор Клиники иммиграционной юстиции при Йельской школе права Питер Марковиц. - Думаю, судя по тому, что мы наблюдаем, они не являются ни безвредными, ни альтернативными содержанию [в центрах]".

К тому же, как указала газета, обитателей последних при Байдане меньше не стало - их число, по данным издания, фактически удвоилось - до 22 тыс. по мере подпадания под надзорную сферу ISAP все большего числа мигрантов. В среднем, по данным газеты, мигрант находится под действием этой программы 615 дней, в ходе которых сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля каждые три месяца регулярно анализируют и по мере необходимости пересматривают индивидуальную программу наблюдения за каждым подконтрольным.