В Оксфорде объявили о начале испытаний вакцины от вируса Эболы на людях

Оксфордский университет объявил о наборе волонтеров для испытаний вакцины от вируса Эболы на людях. Об этом они сообщил на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26 участников, которые должны быть признаны медицинскими специалистами здоровыми в возрасте от 18 до 55 лет, получат одну дозу вакцины ChAdOx1 biEBOV в университете. После вакцинации участники будут контролироваться во время нескольких визитов у медика в течение шести месяцев, а результаты ожидаются во втором квартале 2022 года.

Вакцина основана на вирусе ChAdOx1, ослабленной версии вируса простуды (аденовируса), который был генетически модифицирован, так что его репликация у людей невозможна. Этот вектор ранее успешно использовался в вакцине Oxford-AstraZeneca от вируса, вызывающего COVID-19.

"Мы разработали нашу новую вакцину для борьбы с двумя видами вируса, которые вызвали почти все вспышки и смерти вируса Эболы, и теперь с нетерпением ждем возможности протестировать ее на первом этапе клинических испытаний", - сообщил доктор Дениэл Дженкин, один из разработчиков исследования.

Первый случай новой вспышки лихорадки Эбола в Демократической республике Конго зафиксировали в начале октября.