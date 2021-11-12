https://news.day.az/world/1403078.html ВОЗ запланировала встречу по российской вакцине «Спутник V»
ВОЗ запланировала встречу по российской вакцине «Спутник V»
На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести встречу по российской вакцине от COVID-19 "Спутник V".
Об этом сообщила на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы находимся в диалоге с заявителем и российским правительством. Мы по-прежнему должны получить полное досье по "Спутнику V"", - заявила Симао. Она отметила, что у ВОЗ "есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства".
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