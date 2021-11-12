ВОЗ запланировала встречу по российской вакцине «Спутник V»

На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести встречу по российской вакцине от COVID-19 "Спутник V".

Об этом сообщила на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся в диалоге с заявителем и российским правительством. Мы по-прежнему должны получить полное досье по "Спутнику V"", - заявила Симао. Она отметила, что у ВОЗ "есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства".