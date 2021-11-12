Армяне испугались репортажа турецкого журналиста из Еревана
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Общественное телевидение Азербайджана İTV показало сюжет турецкого агентства "Анадолу", подготовленного на днях из столицы Армении Еревана.

Как передает Day.Az, турецкие журналисты провели съемки в самом центре Еревана, изучив послевоенные настроения армян. В репортаже отмечается, что граждане Армении чувствуют себя разбитыми и опустошенными.

Сюжет турецкого агентства с субтитрами на азербайджанском языке потряс армянское общество..

Данные кадры, да и вообще сам факт пребывания турецких журналистов в Ереване вызвали панику в армянском обществе. Информационно-аналитическое агентство "Лрабер" попыталось разобраться и получить разъяснения в МИД Армении в связи с указанным фактом, однако, внешнеполитическое ведомство Армении оставило вопросы агентства без ответа.

Представляем вниманию читателей данный сюжет: