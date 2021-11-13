Летавший в космос французский бизнесмен погиб при крушении самолета в США

Небольшой самолет разбился в четверг в штате Нью-Джерси. Как сообщила в пятницу телекомпания CBS, в результате погибли два человека, включая вице-председателя подразделения компании Dassault Syst mes Глена де Вриса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Как отмечает CBS, бизнесмен был пилотом-любителем.

В октябре де Врис стал одним из четырех пассажиров космического корабля New Shepard американской компании Blue Origin во время его второго пилотируемого полета.