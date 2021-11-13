https://news.day.az/world/1403086.html Летавший в космос французский бизнесмен погиб при крушении самолета в США
Летавший в космос французский бизнесмен погиб при крушении самолета в США
Небольшой самолет разбился в четверг в штате Нью-Джерси. Как сообщила в пятницу телекомпания CBS, в результате погибли два человека, включая вице-председателя подразделения компании Dassault Syst mes Глена де Вриса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
Как отмечает CBS, бизнесмен был пилотом-любителем.
В октябре де Врис стал одним из четырех пассажиров космического корабля New Shepard американской компании Blue Origin во время его второго пилотируемого полета.
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