https://news.day.az/world/1403087.html Меркель заявила о необходимости вывода войск из Ливии
Меркель заявила о необходимости вывода войск из Ливии
Вывод войск и наемников из Ливии должен быть осуществлен, нужны конкретные шаги.
Об этом заявила в пятницу и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель по итогам конференции по Ливии в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вывод иностранных войск не должен оставаться на бумаге", - сказала она. По словам Меркель, Ливия сама должна определять свое будущее, поэтому большую важность имеют запланированные в стране выборы. "Следует продолжить подготовку к голосованию", - добавила она. Трансляция пресс-конференции велась в интернете.
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