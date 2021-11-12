Меркель заявила о необходимости вывода войск из Ливии

Вывод войск и наемников из Ливии должен быть осуществлен, нужны конкретные шаги.

Об этом заявила в пятницу и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель по итогам конференции по Ливии в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вывод иностранных войск не должен оставаться на бумаге", - сказала она. По словам Меркель, Ливия сама должна определять свое будущее, поэтому большую важность имеют запланированные в стране выборы. "Следует продолжить подготовку к голосованию", - добавила она. Трансляция пресс-конференции велась в интернете.