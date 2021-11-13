https://news.day.az/world/1403088.html Протесты в Гааге против новых ограничений в области здравоохранения - ВИДЕО
Протесты в Гааге против новых ограничений в области здравоохранения - ВИДЕО
Недовольные демонстранты собираются в Гааге, Нидерланды, возле министерства, где премьер-министр Рююте объявил сегодня о новых ограничениях в области здравоохранения.
Day.Az представляет кадры протестов:
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