Участники климатической конференции ООН не успели согласовать итоговое заявление в срок

Страны, участвующие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), не успели согласовать заявление по итогам форума в намеченный срок. Конференция, начавшаяся 31 октября в шотландском Глазго, должна была завершиться в пятницу в 18:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени), однако председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма отменил назначенную на это время итоговую пресс-конференцию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вместе с тем после завершившегося в пятницу вечером пленарного заседания Шарма заявил, что надеется на утверждение итогового текста до полуночи.

"Позднее сегодня я намерен опубликовать обновленные версии необходимых текстов, чтобы стороны могли тщательно с ними ознакомиться, и я надеюсь на то, что документы будут приняты до конца дня", - сказал он, подчеркнув, что некоторые "вопросы, имеющие ключевое значение, пока не решены".

Опрошенные ТАСС эксперты не исключают, что переговоры могут сильно затянуться и итоговые документы будут готовы только на выходных. По словам собеседников агентства, для климатических конференций ООН такое положение вещей является скорее правилом, чем исключением.

Камень преткновения

"Вряд ли все завершится сегодня. Держит статья 6 Парижского соглашения по климату, - сказал ТАСС руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. - Точно, что свою роль здесь играют развивающиеся страны с неполными NDC (определяемые на национальном уровне вклады в борьбу с изменением климата, которые должны были установить для себя стороны Парижского соглашения, - прим. ТАСС), в том числе страны Африки".

Одним из главных камней преткновения остается вопрос об имплементации статьи 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Именно споры вокруг этой статьи помешали согласовать текст итогового коммюнике предыдущей конференции по климату (COP25), проходившей в декабре 2019 года в Мадриде, которая фактически завершилась провалом.

В пятницу днем спецпосланник президента США по климату Джон Керри сообщил, что в Глазго позиции сторон по статье 6 удалось сблизить, однако выступавший после него заместитель министра охраны окружающей среды КНР Чжао Инминь указал, что Пекин приглашает другие государства обсудить "более инклюзивные решения", касающиеся имплементации статьи, и "разрешить обеспокоенность развивающихся стран". На необходимость дополнительной проработки текущей версии "текста по рыночным и нерыночным механизмам статьи 6" указал в пятницу на пленарном заседании и спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.

В опубликованной в пятницу утром второй черновой версии итогового документа, который должен быть принят на форуме, подтверждается цель удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века. Вместе с тем из текста практически полностью исчезло упоминание важного для России вопроса так называемых природных решений. В документе также содержатся более мягкие формулировки относительно необходимости поэтапного отказа от угля и субсидирования ископаемого топлива.