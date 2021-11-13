Одна из экономик АТЭС заблокировала предложение провести в США саммит в 2023 году

Один из участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время прошедшего в пятницу саммита заблокировал предложение американского президента Джо Байдена провести региональный форум в США в 2023 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ее попросили прокомментировать утверждения газеты Politico, согласно которым этой страной была Россия. Псаки напомнила, что решение о месте проведения саммита АТЭС "требует консенсуса" всех участников форума. "Мы благодарим подавляющее большинство членов за их решительную поддержку. Одна экономика - я не собираюсь подтверждать, какая именно экономика, - но она все еще находится в процессе консультаций и пока не присоединилась к консенсусу", - ответила пресс-секретарь.

"Мы надеемся, что мы выйдем из этой тупиковой ситуации и сможем продолжить позитивную динамику экономического сотрудничества в рамках АТЭС", - указала Псаки.

По мнению Politico, отказ от предложения Байдена провести в 2023 году саммит в США может поставить под угрозу поддержку Вашингтоном АТЭС.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, - также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".

На долю участников форума приходится 57% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживает около 3 млрд человек. В 1998 году вступил в силу десятилетний мораторий на расширение состава АТЭС, в 2010 году он был продлен на неопределенный срок. Заинтересованность в присоединении проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.