Конференция по Ливии поддержала сроки избирательного процесса в стране

Участники Международной конференции по Ливии, завершившейся в пятницу вечером в Париже, поддержали сроки ливийского избирательного процесса. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам этого международного форума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Участники поддержали назначение выборов на 24 декабря и начавшуюся регистрацию кандидатов", - сказал Макрон. По его словам, "ключевым условием момента является инклюзивность избирательного процесса, участие в нем всех сторон".

"Переход власти должен быть завершен в срок. Выборы должны пройти в лучших условиях и все участники должны сыграть свою роль. Стороны политического процесса в Ливии сегодня заявили, что готовы признать итоги выборов, независимо от их исхода", - отметил французский лидер.

В заявлении по итогам парижской конференции ее участники приветствовали планы по организации в Ливии президентских и парламентских выборов 24 декабря и ждут официального подтверждения избирательного календаря от властей. Они призвали все стороны политического процесса содействовать избирательной комиссии в организации народного волеизъявления в максимально прозрачном ключе.

Они также подчеркнули необходимости гарантировать как можно более широкое участие женщин в выборах и равные условия для них по отношению к кандидатам-мужчинам. Участники конференции призвали страны - члены ООН, международные и региональные организации направить на предстоящие в Ливии выборы своих наблюдателей.

Также Макрон сообщил, что участники конференции по Ливии договорились усилить гуманитарную поддержку страны, а также препятствовать торговле людьми. "Мы подтвердили нашу общую приверженность усилению гуманитарной поддержки, пресечению торговли людьми и отправки мигрантов, а также продолжению работы по ряду других направлений. Эти цели мы зафиксировали в заявлении по итогам конференции", - сказал он.

Французский лидер подчеркнул, что ближайшие шесть недель "станут определяющими для осуществления этих операций". Макрон отметил, что сейчас система здравоохранения Ливии подорвана, а продовольственная безопасность ухудшается. По его словам, серьезная угроза нарушения гуманитарного права и прав человека сохраняется в отношении наиболее уязвимых групп мирных жителей - прежде всего беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Итоговое заявление

В заявлении по итогам парижской конференции ее участники напоминают ливийским властям о необходимости обеспечивать соблюдение гуманитарного права и прав человека на территории страны и приветствовали их усилия в этом направлении. Документ содержит призыв обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ООН и других международных организаций ко всем нуждающимся в помощи.

Отдельно участники конференции обязались осуждать и пресекать любое насилие и злоупотребления в отношении мигрантов, незаконный ввоз мигрантов и торговлю людьми или содействие таким преступлениям. Они напомнили, что подобные "нарушения международного гуманитарного права и прав человека в Ливии, представляющие угрозу международному миру и безопасности, могут стать поводом для введения целевых санкций Совета Безопасности ООН, включая запрет на поездки и замораживание активов". Также они призвали все стороны ливийского процесса соблюдать права и свободы жителей, "признать важнейшую роль гражданского общества в обеспечении легитимности избирательного процесса" и обеспечить его представителям необходимую защиту.

Итоговое заявление содержит призыв обеспечить Независимой миссии по установлению фактов, уполномоченной Советом ООН по правам человека доступ во все районы страны и приветствует шаги, которые предприняло переходное правительство для обеспечения деятельности миссии. Также в нем отмечается сотрудничество ливийских властей по обеспечению гуманитарных авиарейсов, и добровольной эвакуации беженцев.

Выборы в Ливии

Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно.

Однако Госсовет Ливии заявил, что принятие закона о парламентских выборах идет вразрез с Ливийским политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию. Не устроил Госсовет и закон о выборах президента. Камнем преткновения стала статья, дающая право баллотироваться военным, что открывает путь к выдвижению фельдмаршала Халифы Хафтара, который уже временно сложил с себя полномочия командующего Ливийской национальной армией. В связи с этим Госсовет ранее призвал отложить президентские выборы до 2023 года из-за невозможности их проведения в нынешних условиях.