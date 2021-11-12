Соглашение по ядерной сделке возможно уже в краткосрочной перспективе

Стороны при конструктивном подходе могут достичь соглашения по ядерной сделке в Вене в краткосрочной перспективе. Об этом написал в пятницу на своей странице в Instagram министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я убежден, что если противоположные стороны проявят в Вене конструктивный и серьезный подход, то возможно достижение хорошего соглашения в краткосрочной перспективе", - сказал он. По словам министра, "Иран не собирается оставаться в тупике, который был создан на прошлых [раундах] переговоров".

Кроме того, он добавил, что "замглавы МИД Ирана Али Багери Кани провел откровенные и полезные консультации в европейских столицах".

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств США по сделке. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.