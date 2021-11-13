Террористы ИГ напали на шиитскую деревню в Ираке и убили ее жителей

Боевики "Исламского государства" (ИГ) напали на шиитскую деревню Рашад в Ираке и убили ее жителей. Об этом сообщает The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, террористы открыли огонь по группе молодых людей, после чего прошли по домам в деревне. Жертвами нападения стали более десяти человек, некоторые дома были сожжены. Жителям пришлось скрываться от террористов в лесу.

WP отмечает, что атака вызвала конфликт между соседями - суннитами и шиитами - на религиозной почве. Подобный эффект доказывает, что в Ираке сохраняется угроза разжигания межрелигиозного насилия. У местного населения нет никаких гарантий безопасности, а все договоренности между боевиками и местными властями держатся на неформальных соглашениях.