США приостановили введении санкций против Эфиопии для содействия переговорам

Американская администрация приняла решение не вводить в течение какого-то времени новые односторонние санкции в отношении Эфиопии, чтобы содействовать переговорам об урегулировании конфликта в этой стране под эгидой Африканского союза (АС). Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я бы также отметила, что мы на короткое время откладываем планы введения санкций, нацеленных на элементы, связанные с НФОТ (Народным фронтом освобождения Тыграя) и вооруженными силами Эфиопии, дабы обеспечить время и пространство для того, чтобы посмотреть, обеспечат ли прогресс эти переговоры под руководством АС, - заявила официальный представитель президента США. - Если они не воспользуются этой благоприятной возможностью, <...> то мы введем данные санкции". "Но в настоящее время мы обеспечиваем пространство для того, чтобы эти переговоры продолжались", - отметила Псаки.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен, вступая ранее в пятницу на пресс-конференции в Вашингтоне, подчеркнул, что нынешнее развитие событий "может привести к коллапсу Эфиопии", а последствия "выплеснутся в другие страны региона". "И это было бы катастрофично для эфиопского народа и стран региона", - сказал он.