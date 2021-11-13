В США нашли останки загадочно пропавшего почти 40 лет назад туриста

В национальном парке Роки-Маунтин (США) нашли останки туриста из Германии, пропавшего при загадочных обстоятельствах почти 40 лет назад. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что смотрители парка Роки-Маунтин обнаружили в районе ущелья Скелетон останки туриста еще в августе 2021 года. Предполагалось, что найденные лыжи, палки, ботинки и другие личные вещи принадлежали пропавшему в 1983 году немецкому альпинисту Руди Модеру (Rudi Moder). Коронерское управление округа Гранд попыталось подтвердить личность мужчины с помощью стоматологической экспертизы, однако не получило достаточных доказательств.

Тем не менее руководство заповедника закрыло дело в ноябре 2021 года и начало процедуру репатриации останков. Также сообщалось, что первоначально следы Модера случайно обнаружил неизвестный турист в районе частого схода лавин неподалеку от ущелья в августе 2020-го. Тогда власти парка не смогли вовремя изучить обстоятельства находки, так как были заняты ликвидацией масштабных пожаров, а позже место было вновь занесено более чем тремя метрами снега.

Как уточняет издание, Руди Модер отправился в одиночный поход в национальный парк Роки-Маунтин 13 февраля 1983 года, запланировав восхождение на несколько перевалов и вершин. Спустя шесть дней его сосед по комнате забеспокоился из-за долгого отсутствия товарища и сообщил о пропаже Модера в чрезвычайную службу.

На следующий день спасатели развернули в регионе поисковую операцию, однако ее постоянно затрудняли обильные снегопады. За четыре дня работы им удалось найти тайник с едой Модера в устье каньона в северо-западном районе парка, а также спальный мешок, снаряжение и другие вещи туриста, которые находились внутри одной из пещер неподалеку.

В поисках участвовали бригады на снегоступах, специально обученные собаки и вертолет. Весной и летом, после схода снега, работы возобновили, но останки альпиниста найти так и не удалось. Турист считался пропавшим без вести 38 лет.