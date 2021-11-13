Найдены виновники падения китайских династий

Международная команда исследователей показала, что падению большинства императорских династий в Китае за две тысячи лет поспособствовали резкие изменения климата, вызванные извержениями вулканов. Свои выводы о виновниках падения китайских династий исследователи изложили в журнале Communications Earth & Environment, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые из Тринити-колледжа и Чжэцзянского университета совместно с коллегами из Германии и США собрали и проанализировали данные летописей о падениях китайских династий за прошедшие две тысячи лет. Затем они сопоставили их с датами 156 извержений вулканов с 1 по 1915 годы, полученными на основе анализа содержания сульфатов в ледяных кернах. Выяснилось, что падению 62 из 68 династий предшествовало хотя бы одно извержение вулкана.

"С помощью [анализа] отложений сульфатов в полярном льде исследователи идентифицировали много исторических извержений, поэтому мы ожидали, что некоторым из падений извержения вулканов будут предшествовать чисто случайно. Чтобы убедить себя, что мы наблюдаем что-то существенное, мы провели численный анализ и нашли, что шанс того, что такому количеству падений предшествует столь много извержений составляет 0,05 процента", - рассказывает один из исследователей, постдок Тринити-колледжа Джон Мэтьюз.

Исследователи также оценили роль вулканизма в совокупности с другими источниками социального стресса, оценив уровень активности боевых действий перед падением той или иной династии. Ученым удалось выявить устойчивую связь между силой вызванного вулканизмом климатического шока и уровнем существовавшего социального напряжения. "Даже небольшое извержение вулкана при существующей высокой нестабильности может привести к падению. Большие же по размеру извержения могут привести к нему даже когда нестабильность минимальна", - заключил Мэтьюз.