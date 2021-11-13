В Нидерландах ввели локдаун из-за коронавируса

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны решили ввести новый локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом пишет De Telegraaf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Рютте, сейчас давление на систему здравоохранения вновь "чрезвычайно велико" из-за роста числа заболевших COVID-19. "Вирус, который повсюду, должен получить сильный удар", - заявил премьер.

Также он рассказал, что локдаун введут на три недели, с 13 ноября по 4 декабря. 3 декабря пройдет совещание правительства, на котором будет принято решение, стоит ли продлевать локдаун.

В Нидерландах вновь введут социальную дистанцию в 1,5 метра. Также Рютте посоветовал всем при возможности отправиться на удаленку. Спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей.

Заведения общепита, а также магазины с товарами первой необходимости будут закрываться в 20:00. Остальные торговые точки будут закрываться в 18:00. Кинотеатры, театры и концертные залы, в которых практически не наблюдаются случаи инфицирования, продолжат работу в привычном графике.