В Японии зафиксировали вторую за неделю вспышку птичьего гриппа

В Японии произошла новая вспышка птичьего гриппа, сообщает агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что в префектуре Кагосима обнаружили несколько мертвых птиц, а затем их генетические анализы показали наличие высокопатогенного штамма Н5 птичьего гриппа. В связи с этим на ферме уничтожат 38,5 тысячи птиц.

Власти ввели карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трехкилометровой зоны вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, а также запретили вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Всего планируют уничтожить 143 тысячи кур.

Эта вспышка в Японии стала уже второй за последнюю неделю. Прошлая произошла на севере страны в префектуре Акита.