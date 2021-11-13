Апелляционный суд в США приостановил обязательную вакцинацию сотрудников крупных компаний

Апелляционный суд принял решение приостановить распоряжение президента США Джо Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от COVID-19, сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс

Коллегия из трех членов пятого окружного апелляционного суда США в Новом Орлеане подтвердила свое предыдущее решение по этому вопросу, несмотря на позицию администрации Байдена, которая настаивает на том, что прекращение выполнения мандата о вакцинации может привести к десяткам или даже сотням смертей.

"Распоряжение ошеломляюще широко. Оно - это универсальная кувалда, которая практически не пытается учитывать различия в рабочих местах (и работниках)", - написал для коллегии судья окружного суда Курт Энгельхардт.

Он отметил, что "общественным интересам также служит сохранение нашей конституционной структуры и сохранение свободы отдельных лиц принимать исключительно личные решения в соответствии со своими собственными убеждениями, даже если, возможно, эти решения расстраивают правительственных чиновников".

Ранее этот же суд уже временно заблокировал требование об обязательной вакцинации для бизнеса, заявив, что оно поднимает "серьезные законодательные и конституционные проблемы".

Распоряжение Байдена был подготовлен Управлением по охране труда (OSHA). Он предписывает, чтобы предприятия, в которых работает более 100 сотрудников, требовали от работников пройти вакцинацию или еженедельно сдавать тесты и постоянно пользоваться защитными масками.