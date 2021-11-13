В США предложили не пускать на рейсы внутри страны без прививки или теста

36 американских конгрессменов обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвали сделать обязательной вакцинацию против COVID-19 для всех пассажиров внутренних авиарейсов или обязать их предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Об этом в своем твиттере сообщил один из подписантов, член Палаты представителей Дон Байер, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Это необходимый и давно назревший шаг к тому, чтобы все американцы чувствовали себя в безопасности и уверенно во время путешествий и уменьшали шансы на еще один разрушительный зимний всплеск инфекции", - говорится в письме членов Конгресса.

8 ноября Соединенные Штаты ввели новые требования, в соответствии с которыми почти все иностранные граждане, прилетающие в страну, должны быть вакцинированы или иметь отрицательный тест на COVID-19.

В письме, подписанном высокопоставленными демократами, это требование было высоко оценено. В нем также говорилось: "Применение аналогичных стратегий к внутренним воздушным перевозкам обеспечит американцам возможность безопасно путешествовать, чтобы увидеть своих близких во время праздников, а также ограничит внедрение и распространение COVID-19 в домашних условиях от посещения семьи и друзей".