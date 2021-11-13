В авиакатастрофе погиб космический турист Blue Origin

В американском штате Нью-Джерси при крушении легкомоторного самолета погиб астронавт компании Blue Origin, 49-летний Глен де Врис, сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным полиции, самолет Cessna 172, управляемый де Врисом, упал в лесистой местности днем ​​в четверг в поселке Хэмптон, в 65 километрах от Нью-Йорка.

Как отметили в Национальном совете по безопасности на транспорте, катастрофа произошла при неизвестных обстоятельствах.

Также на борту самолета был 54-летний Томас Фишер.

Напомним, только в октябре де Врис принял участие в полете в космос в составе экипажа орбитального корабля New Shepard компании Blue Origin.

Врис работал заместителем руководителя подразделения по науке и здравоохранению компании по программному обеспечению Dassault Systèmes, был также соучредителем компании MEDIDATA, разрабатывающей программное обеспечение для медицинской отрасли.