В России появится виртуальный помощник для пенсионеров

В России создадут голосовой помощник для пенсионеров, который поможет старшему поколению пользоваться цифровыми сервисами, компьютерами, а также позволит обратиться в экстренные службы в случае необходимости, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Голосовой помощник "Нина" сейчас работает в тестовом режиме. Его разработала команда Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова в рамках проектно-образовательного интенсива Университета НТИ 2035.

Создатели приложения отмечают, что оно выгодно отличается от западных и российских аналогов. Большинство из них не активны в офлайн-режиме, не способны писать под диктовку, а также не умеют самостоятельно управлять компьютером. Специалисты отмечают, что в "Нину" включат эти функции.

"Сам сервис мы делаем интуитивно понятным, чтобы каждый пользователь, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, смог в нем разобраться. Помощник просто будет вместо вас управлять компьютером с вашим голосом. Донести информацию о нем до пожилых людей или пользователей с ОВЗ сможет их окружение - родители, родственники, знакомые, друзья и даже врачи", - подчеркнули разработчики помощника.

Мобильная версия помощника подразумевает возможность синхронизации с компьютером. "Мы также закладываем в софт возможность обратиться в экстренные службы при резком ухудшении самочувствия пользователя", - подчеркнули разработчики.

Ранее россиянам раскрыли главную опасность голосовых помощников. Такие приложения прослушивает окружающее пространство в ожидании команд и могут записать все происходящее.