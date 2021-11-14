Байдена попросили отдать зоозащитникам помилованных индеек на День благодарения
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Американские знаменитости попросили президента США Джо Байдена отдать зоозащитникам помилованных индеек на День благодарения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Петицию с призывом подписали певица Билли Айлиш, актер Хоакин Феникс, британский комик Рики Джервэйс, актрисы Руни Мара и Мина Сувари.

Представители организации Farm Sanctuary, отметили, что обычно помилованных лидером Белого дома индеек отправляют на фермы, в контактные зоопарки и университеты с научными программами по птицеводству, где о них, вероятнее всего, не заботятся как об индивидуумах со своими уникальными личностными характеристиками, эмоциями, потребностями и предпочтениями.

При этом в организации птицы получают качественный уход, могут жить в безопасности всю жизнь. "Здесь у них будет возможность купаться в пыли, чувствовать траву под ногами, наслаждаться активной социальной жизнью, получать индивидуальный уход", - говорится в петиции на сайте организации.

В Белом доме еще не прокомментировали просьбу и не сообщили, рассматривает ли администрация США предложение организации.

В прошлом году на тот момент действующий президент США Дональд Трамп "помиловал" пару индеек накануне Дня благодарения. Церемония помилования двух птиц, которых назвали Кукуруза и Початок, прошла в Розовом саду Белого дома. В ней приняли участие супружеская чета и их дети.