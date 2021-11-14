Украине предрекли дефицит питьевой воды

Глава Госпродпотребслужбы Украины Владислава Магалецкая предрекла стране дефицит питьевой воды через несколько десятков лет. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, страна столкнулась с данной угрозой из-за устаревших норм, устанавливающих требования к качеству воды. Кроме того она отметила, что даже эти нормы не выполняются большинством поставщиков.

"Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию, - это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов. Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания", - подчеркнула Магалецкая.

Она добавила, что в установленных государством санитарных нормах отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащиеся в соответствующих директивах ЕС.