Премьер Греции призвал Лондон вернуть шедевры Парфенона

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Великобританию вернуть мраморные шедевры храма Парфенон, которые были незаконно вывезены из Греции в ХIХ веке и в настоящее время выставлены в Британском музее в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, между нациями не может быть диалога, если он отсутствует между культурами и нет взаимного уважения к истории и наследию.

"На мой взгляд, это означает, что знаковые памятники, неразрывно связанные с самобытностью нации, должны принадлежать этой нации. По этой причине я считаю, что необходимо, чтобы скульптуры Парфенона, находящиеся в Лондоне, были воссоединены с большей частью коллекции скульптур Парфенона в Афинах", - сказал Мицотакис, выступая на праздновании 75-летия основания ЮНЕСКО в Париже.