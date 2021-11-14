Верховный суд Индии потребовал от властей принять меры для борьбы с загрязнением воздуха

Верховный суд Индии потребовал от центрального правительства предпринять срочные меры для борьбы с загрязнением воздуха на севере Индии. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, суд также затребовал информацию от властей национального столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) и правительств штатов Уттар-Прадеш, Харьяна и Пенджаб о том, какие меры предприняты для борьбы с загрязнением атмосферы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Петицию в Верховный суд подал 28 октября 17-летний студент из Дели по имени Адития Дубей, который заявил о "несерьезном отношении" и бездействии властей в отношении загрязнения воздуха.

Средний за минувшие 24 часа индекс качества воздуха (ИКВ) в Дели составил 471, этот индекс не опускается в столице ниже 400 с 5 ноября. Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а удовлетворительным - от 51 до 100. При 151-200 воздух считается умеренно загрязненным, 201-300 - сильно загрязненным, а более 300 - опасно загрязненным. Уровень более 400, как указывают власти, говорит о крайне опасном загрязнении. Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, резко выросло число обращений в медицинские учреждения.

В минувшую пятницу правительственный совет по контролю за загрязнением воздуха приказал штатам и местным органам власти быть готовыми к принятию чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением атмосферы. Главная причины смога над индийской столицей - массовое сжигание стерни и соломы на убранных полях вокруг города после сбора осеннего урожая. Как сообщает NDTV, на вечер пятницы отмечено более 4 тыс. пожаров на полях в регионах, окружающих столицу. Расположенные рядом с Дели штаты Пенджаб и Харьяна - важный сельскохозяйственный регион на севере Индии, который производит почти 18 млн тонн риса в год. В октябре-ноябре, после уборки урожая, остается почти 20 млн тонн соломы и стерни, большая часть из которых по традиции сжигается прямо на поле, несмотря на официальный запрет.

Также осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода, и расположенный в низине город не вентилируется. Ежегодно осень в индийской столице отмечается резким ухудшением качества воздуха. По оценкам индийских ученых, вдыхание такого воздуха равносильно выкуриванию 50 сигарет в день.