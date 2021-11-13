У берегов Франции авианосец протаранил яхту

У берегов Франции атомный авианосец Шарль де Голль столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши. Об этом сообщает сайт Naval News со ссылкой на ВМС Франции, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным Морской префектуры Средиземного моря, утром 12 ноября авианосец находился в море для тренировок у военно-морской базы Тулона. В 7:30 команда корабля заметила, что идет на таран 10-метровой яхты. Несмотря на экстренный маневр, направленный на уклонение от парусника, произошло столкновение.

Как выяснилось, на борту парусника находился только один человек, судно серьезно не пострадало - повреждения ограничивались потерей мачты.

Экипаж Шарля де Голля с помощью двух лодок закрепил парусник, чтобы в сложных погодных условиях (4-балльного шторма с ветром в 25 узлов) отбуксировать его в порт.