https://news.day.az/world/1403238.html В Германии прошел сезон карнавалов - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Германии прошел сезон карнавалов - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Германии 11 ноября в 11 часов 11 минут начался традиционный карнавальный сезон. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Празднования стартовали в символическое время, 11 в Германии считается числом дураков.
В Кельне тысячи людей в карнавальных костюмах собрались на гуляния.
Принять участие в карнавале можно было только вакцинированным от COVID-19 или недавно переболевшим.
Примечательно, что у актера, которого назначили на роль принца, накануне начала фестиваля тест на коронавирус показал положительный результат.
Сезон карнавалов в Германии продлится три месяца и завершится перед пасхальным постом.
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