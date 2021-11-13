Пакистан может разрешить гуманитарные поставки в Афганистан из Индии через свою территорию

Исламабад готов рассмотреть вопрос о доставке гуманитарных грузов пшеницы из Индии в Афганистан через пакистанскую территорию в порядке исключения. Об этом в пятницу вечером сообщила канцелярия премьер-министра Пакистана Имрана Хана на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр сообщил, что в нынешнем контексте Пакистан положительно рассмотрит просьбу афганских братьев о транспортировке пшеницы, предложенную Индией, через Пакистан в порядке исключения для гуманитарных целей и в соответствии с процедурами, которые будут выработаны", - говорится в сообщении.

В октябре Индия обратилась к Пакистану с просьбой разрешить прохождение караванов грузовиков, перевозящих 50 тыс. тонн пшеницы в Афганистан. Нью-Дели выразил готовность предоставить обширную гуманитарную помощь афганскому народу. Однако Пакистан традиционно не пропускает грузы из Индии в Афганистан через свою территорию.

Вопрос о пропуске индийских грузовиков с пшеницей для Афганистана обсуждался в ходе визита делегации движения "Талибан" во главе с министром иностранных дел во временном афганском кабмине Амиром Ханом Моттаки в Исламабад. Моттаки прибыл в Пакистан с трехдневным визитом в минувшую среду, а в четверг в Исламабаде прошла встреча в формате "тройка плюс" по Афганистану, в которой приняли участие специальные представители Китая, России, США и Пакистана, а также делегация "Талибана". В тот же день главу МИД во временном правительстве талибов принял премьер-министр Пакистана Имран Хан.