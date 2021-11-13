В Лондоне одновременно зажгли более миллиона рождественских огней

Более миллиона рождественских огней зажгли одновременно на 20 знаменитых улицах Лондона. В обратном отсчете принял участие мэр Садик Хан, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Мы сегодня зажгли больше огней, чем когда-либо зажигали в каком-либо городе мира... В этом году Рождество - это посыл надежды, оптимизма и позитива, это также послание всему миру, что Лондон открыт. Мы, как город, оправлялись от бомбежек, чумы, пожаров, оправимся и от этого (пандемии)", - сказал Хан.