https://news.day.az/world/1403297.html Премьер Франции почтил память жертв ноябрьских терактов 2015 года
Премьер Франции почтил память жертв ноябрьских терактов 2015 года
Глава правительства Франции Жан Кастекс почтил память жертв серии терактов, которые произошли в Париже шесть лет назад, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Премьер-министр возложил цветы к памятной табличке, установленной на стадионе "Стад де Франс" в память об убитых и раненых в ходе терактов. Кадры с церемонии размещены в Twitter Кастекса.
Как указано в программе траурных мероприятий, премьер в сопровождении мэра Парижа Анн Идальго посетят парижские кафе, пострадавшие в ходе нападения, и концертный зал "Батаклан", где террористы взяли в заложники зрителей.
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