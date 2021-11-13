Премьер Франции почтил память жертв ноябрьских терактов 2015 года

Глава правительства Франции Жан Кастекс почтил память жертв серии терактов, которые произошли в Париже шесть лет назад, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Премьер-министр возложил цветы к памятной табличке, установленной на стадионе "Стад де Франс" в память об убитых и раненых в ходе терактов. Кадры с церемонии размещены в Twitter Кастекса.

Как указано в программе траурных мероприятий, премьер в сопровождении мэра Парижа Анн Идальго посетят парижские кафе, пострадавшие в ходе нападения, и концертный зал "Батаклан", где террористы взяли в заложники зрителей.