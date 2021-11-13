COVID-19: новый всплеск в Европе

В Европе наблюдается прирост заболеваемости COVID-19. В Нидерландах власти объявили о частичном возвращении ограничительных мер после того как в стране было выявлено более 16 000 новых случаев, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Граждане будут массово переведены на удалённую работу, бары и рестораны будут закрываться в 19:00.

Марк Рютте, и.о. премьер-министра Нидерландов: "Это тяжелый удар, на протяжении уже нескольких недель вирус распространяется по всей стране, он проник во все категории и возрастные группы".

Более 76% населения Нидерландов полностью вакцинированы от COVID-19. В Австрии эти показатели скромнее: 67%. Власти готовятся к принятию дифференцированных мер для привитых и непривитых австрийцев.

Федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг: "Мы должны защитить тех, кто поступил правильно. Я не думаю, что большинство граждан захочет проявить солидарность по отношению к невакционированному меньшинству и разделить с ним тяготы локдауна".

Четвёртая волна эпидемии COVID-19 также затронула Германию, где количество заражений вирусом увеличивается в два раза каждые две недели. Федеральное правительство пока не делает вакцинацию обязательной, даже для медперсонала.

Российские парламентарии в пятницу внесли на рассмотрение законопроект об обязательном использовании гражданами QR-кодов с подтверждением вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции в общественных местах.