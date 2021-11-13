Австрия собирается ввести локдаун для непривитых по всей стране

Австрийский канцлер Александер Шалленберг ожидает введения локдауна по всей республике для тех, кто не был привит или не переболел коронавирусом. Такое заявление глава австрийского правительства сделал в пятницу в Инсбруке, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По словам Шалленберга, развитие эпидемической ситуации больше не позволяет медлить, решение о локдауне может быть принято уже в воскресенье.

В эти выходные в Австрии состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента.

Александер Шалленберг, канцлер Австрии:

"Мы должны защитить тех, кто поступил правильно вакцинировавшись. Я не вижу смысла в том, чтобы большая часть населения была ограничена в передвижении из солидарности с меньшинством, которое себя не защитило вакциной".

Ранее министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн объявил, что с понедельника карантин для непривитых будет введен в Верхней Австрии и Зальцбурге. В двух провинциях регистрируют наибольшее количество заболевших по стране - около 1200 случаев ежедневно. Кроме того, вводится обязательная вакцинация медперсонала.

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн:

"У нас есть зоны, где необходимо заботиться о тяжелобольных. Теперь у нас есть кластеры в онкологических отделениях, где лежат люди с ослабленным иммунитетом. И я считаю, что крайне важно, чтобы персонал в таких медучреждениях был вакцинирован".

Пока неясно, как именно такая мера отразится на кадровой ситуации в больницах. В среду по всей стране прошли манифестации медперсонала. Протестующие требовали улучшений условий труда и говорили о нехватке медработников.

"Это было огромной проблемой ещё до пандемии, поскольку в больницах не хватало персонала. В моем отделении многие коллеги уволились, потому что они больше не могут и не хотят работать в таких условиях", - утверждает Сюзанна Греган, медсестра.

Врач Лиза Тереза Файстмантл говорит: "Мы все устали не только от ковида, это случилось раньше. Мы остались одни и смирились с положением, тем не менее все же немного надеемся, что получим помощь".

В Австрии, где уровень вакцинации населения чуть менее 65%, за последние сутки было зарегистрировано почти 11 798 случаев заражения ковидом. По данным Министерства здравоохранения, 83% из них приходятся на непривитых.