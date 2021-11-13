Создавший "самую здоровую еду" шеф-повар внезапно умер в 45 лет

Известный британский шеф-повар Гурпарит Бейнс, создавший "самую здоровую еду в мире" и пропагандировавший правильное питание, скончался в возрасте 45 лет от внезапного сердечного приступа, передает Day.Az со ссылкой на baigenews.kz.

Он был госпитализирован после сердечного приступа 11 ноября. Позже Бейнс пришел в сознание, однако умер от сердечных и почечных осложнений.

Интерес Бейнса к здоровой пище возник, когда он начал стремительно набирать килограммы. В 2009 году кулинарный эксперт прославился, создав "самое здоровое блюдо в мире" - курицу с карри и черникой. Он является автором ряда книг о суперпродуктах. Его первая кулинарная книга "Индийская супер-еда", выпущенная в тираж в 2010 году, стала бестселлером. Кроме того, Бейнс был признан шеф-поваром года на первой церемонии вручения наград English Curry Awards в 2011 году.