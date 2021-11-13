Во дворе дома одного из охранников Пашиняна прогремел взрыв

В селе Котайк Котайкской области Армении примерно в 02:00 произошел инцидент: неизвестный бросил гранату в направлении дома одного из жителей села. Пострадавших нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, у хозяина дома двое сыновей, один работает в магазине электротехники, а другой - сотрудник охраны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Полиция выясняет размер ущерба и все обстоятельства инцидента. Ведется предварительное следствие.