https://news.day.az/world/1403326.html Во дворе дома одного из охранников Пашиняна прогремел взрыв
Во дворе дома одного из охранников Пашиняна прогремел взрыв
В селе Котайк Котайкской области Армении примерно в 02:00 произошел инцидент: неизвестный бросил гранату в направлении дома одного из жителей села. Пострадавших нет.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, у хозяина дома двое сыновей, один работает в магазине электротехники, а другой - сотрудник охраны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Полиция выясняет размер ущерба и все обстоятельства инцидента. Ведется предварительное следствие.
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