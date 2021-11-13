https://news.day.az/world/1403346.html В Кабуле взорвали автобус - есть погибший и раненые - ВИДЕО
В Кабуле взорвали автобус - есть погибший и раненые - ВИДЕО
Один человек погиб и двое пострадали при взрыве микроавтобуса в Кабуле в Афганистане.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает в Twitter представитель движения "Талибан" Инамулла Самангани.
"По факту произошедшего было начато расследование", - сказано в посте.
Как сообщалось ранее, взрыв произошел на западе Кабула. Очевидцы сделали кадры с места произошедшего.
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