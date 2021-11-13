В Кабуле взорвали автобус - есть погибший и раненые

Один человек погиб и двое пострадали при взрыве микроавтобуса в Кабуле в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает в Twitter представитель движения "Талибан" Инамулла Самангани.

"По факту произошедшего было начато расследование", - сказано в посте.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел на западе Кабула. Очевидцы сделали кадры с места произошедшего.