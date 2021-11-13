Турецкий спецназ ликвидировал 2 террористов на севере Сирии

Турецкий спецназ ликвидировал на севере Сирии двух боевиков сирийского крыла террористической организации РПК - YPG.

Об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, боевики YPG/РПК были уничтожены при попытке проникновения в зону антитеррористической операции "Источник мира".

"Попытка дестабилизации ситуации в зоне операции "Источник мира" были пресечена благодаря турецким военным", - отметили в Минобороны Турции.