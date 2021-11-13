https://news.day.az/world/1403350.html Турецкий спецназ ликвидировал 2 террористов на севере Сирии
Турецкий спецназ ликвидировал 2 террористов на севере Сирии
Турецкий спецназ ликвидировал на севере Сирии двух боевиков сирийского крыла террористической организации РПК - YPG.
Об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, боевики YPG/РПК были уничтожены при попытке проникновения в зону антитеррористической операции "Источник мира".
"Попытка дестабилизации ситуации в зоне операции "Источник мира" были пресечена благодаря турецким военным", - отметили в Минобороны Турции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре