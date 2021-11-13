В США раскрыли ограбление банка полувековой давности

Американская служба маршалов нашла кассира Теодора Конрада, который 52 года назад похитил из банка 215 тыс. долларов, преступник уже скончался от рака.

Об этом сообщает газета New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ограбление произошло в Кливленде, Огайо, в 1969 году. Вечером пятницы 20-летний Конрад вышел из банка с бумажным пакетом, наполненным наличными. Работники банка сообщили о краже только в понедельник, когда похититель не пришел на работу.

Более 50 лет Конраду удавалось скрываться от правоохранительных органов. Он был близок к провалу через три месяца после ограбления. В баре одного из гавайских отелей он разговорился с супружеской парой. Когда муж и жена вернулись домой, они узнали в собеседнике грабителя, о котором рассказывали на одном из телеканалов.

С 1970 года Конрад вел скромную жизнь в пригороде Бостона. Украденные деньги быстро кончились, и к концу жизни он испытывал финансовые трудности. Перед смертью вор признался в содеянном родным.

Конрад скончался от рака легких в мае 2021 года, его похоронили в Линнфилде, Массачусетс.