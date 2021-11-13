https://news.day.az/world/1403355.html Человек упал на рельсы в метро Москвы - ВИДЕО
Человек упал на рельсы в метро Москвы - ВИДЕО
Человек упал на рельсы на станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовая ветка).
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, причины произошедшего пока неизвестны.
Как сообщили официальном Twitter-аккаунте столичной подземки, из-за человека на путях на северном участке линии временно увеличены интервалы движения поездов.
Ранее сообщалось, что супружеская пара упала на рельсы на станции "Юго-Восточная" в московском метро.
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