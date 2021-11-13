В Риме проходит акция протеста против ковид-сертификатов

Около 300 человек участвуют в демонстрации протеста в Риме против введения ковид-сертификатов в Италии.

Акция проходит в субботу на территории Большого цирка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не революционеры, мы хотим сохранить наши свободы", - заявила одна из протестующих. Манифестанты держат в руках национальные флаги и белые воздушные шарики. По мнению собравшихся, ковид-сертификаты ущемляют права населения, хотя власти называют их инструментом "свободы и безопасности".

Демонстрация проходит без инцидентов. Ее организаторы рассчитывали собрать в центре Рима около 1,5 тыс. человек.

МВД Италии ужесточило порядок подобных манифестаций, запретив проводить их в исторических центрах городов. Власти рассматривают возможность обязать участников демонстраций носить маски, так как в северном Триесте после продолжительных протестов был зафиксирован всплеск числа заражений коронавирусом.

В субботу аналогичные акции проходят в Милане, Триесте, Неаполе и других городах. По данным газеты Repubblica, в Милане манифестация собрала порядка 3 тыс. человек, в том числе такого убежденного противника вакцинации, как американский адвокат Роберт Кеннеди - младший (племянник 35-го президента США Джона Кеннеди).

Манифестации в Италии продолжаются уже нескольких недель. С 6 августа всем жителям Италии 12 лет и старше необходимо предъявлять ковид-сертификат, свидетельствующий о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном результате теста на коронавирус, при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также крытых помещений ресторанов. С 1 сентября такой документ нужен для поездок общественным транспортом дальнего следования, с 15 октября сертификат должны иметь работники частного и государственного секторов.

Полный цикл вакцинации в Италии прошли 84% населения старше 12 лет. Власти надеются довести этот показатель до 90% к концу года. Темпы иммунизации замедлились из-за того, что около 7% итальянцев не хотят прививаться.