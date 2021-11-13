Возросло число жертв столкновений в эквадорской тюрьме

Не менее 58 человек погибли и 12 пострадали в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена.

"По данным, которыми мы располагаем сейчас, 58 заключенных погибли, 12 заключенных были ранены и получают медицинскую помощь", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице правительства региона в Facebook. Ранее газета El Universo сообщила о 52 погибших.

Бунт начался в пятницу вечером. По данным властей, его причиной стали столкновения между соперничающими бандами. "В настоящее время внутри тюрьмы находятся сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность", - сообщила на пресс-конференции командующая полицией Тання Варела.

28 сентября в этой же тюрьме произошли столкновения, в результате которых погибли 119 заключенных. Президент страны Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны на 60 дней.