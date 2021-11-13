https://news.day.az/world/1403368.html Протесты в Судане - число жертв растет
Протесты в Судане - число жертв растет
Число погибших во время протестов в столице Судана Хартуме и Омдурмане выросло до пяти, об этом сообщил центральный комитет врачей Судана, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
От различных травм в больницах скончались еще четверо протестующих.
13 ноября в столице Судана Хартуме и городе-спутнике Омдурман проходит массовая манифестация против действий военных, которые осуществили переворот в стране. До этого комитет врачей сообщал о гибели одного протестующего от огнестрельного ранения.
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