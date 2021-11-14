https://news.day.az/world/1403374.html Взрыв газа в Мексике - есть погибший и раненые
Взрыв газа в Мексике - есть погибший и раненые
В столице Мексики взрыв газа разрушил два небольших жилых дома. ЧП произошло в субботу, 13 ноября, в районе Пенсиль-Норте на западе города. По предварительной информации властей, пострадали свыше 10 человек, один погиб, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"К настоящему времени известно о 12 пострадавших, из них пятеро были доставлены в больницы.К сожалению, была подтверждена гибель одного человека", - сообщило в Twitter городское управление по чрезвычайным ситуациям.
На месте ЧП в настоящее время продолжается разбор завалов. Власти предполагают, что причиной трагедии послужила утечка газа.
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