Грета Тунберг осталась недовольна итогами климатической конференции в Глазго

Шведская экоактивистка Грета Тунберг осталась недовольна результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тунберг отметила, что COP26 закончилась, но настоящая работа продолжается за пределами залов конференции. "Вот краткое изложение: Бла, бла, бла", - заявила она о результатах мероприятия.

Помимо этого, активистка предупредила своих соратников о том, что в СМИ могут появиться положительные оценки итогов конференции. Она подчеркнула, что стоит опасаться "цунами зеленой воды".